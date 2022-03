Chièvres: les pompiers se mobilisent pour aider l'Ukraine

Entre collègues, ils se mobilisent, fouillent les réserves de matériel. "On envoie aussi un tas de mails à des fournisseurs, des sociétés privées, actives dans le secteur pharmaceutique, par exemple", précise Aurélien Bouvry, le président de l'amicale des pompiers. Une société vient d'appeler, avec une promesse de livrer des casques et des lampes frontales. La régie provinciale autonome, qui partage le même site avec les pompiers de Chièvres, va quant à elle fournir du matériel plus technique, des protections respiratoires. Plusieurs collectes sont en cours, menées soit par l'amicale des pompiers, soit par la zone, les services provinciaux. Le personnel compte se relayer pour trier, assurer des permanences, recevoir les dons de particuliers ou de collectivités. "On ne peut pas ne rien faire, rester insensible. C'est un peu dans notre ADN", conclut Andy. "On pense aussi à nos collègues ukrainiens. On se dit que si cela nous arrivait, à nous, ils se mobiliseraient aussi pour nous venir en aide".

Que peut-on amener?

Si vous souhaitez contribuer à cette collecte, il est possible de déposer des dons à la caserne (entre 8h et 16h). "Pour l'instant, la priorité va aux lampes frontales, piles, batteries, groupes électrogènes, trousses de secours, bandes pansements désinfectants", explique Aurélien Bouvry. "Ca, on sait que ça peut servir, dès à présent. Les produits d'hygiène, surtout pour enfants, on n'en a pas beaucoup et ça peut aussi être utile. Tout comme les denrées non périssables. Je pense que les vêtements, ce n'est pas utile dans l'immédiat, il vaut mieux attendre pour ne pas engorger les circuits d'aide sur place. Mais cela servira plus tard".