Chiens et chats sans collier : une sixième saison à découvrir sur La Une

Durant tout le trajet, la chienne est très anxieuse, ce qui est compréhensible pour un animal qui n’est jamais sorti de son couloir. Mais dès son arrivée au refuge, Nala est très contente d’être là, elle fait des bisous, grimpe sur les membres du personnel. Quelques instants plus tard, ils décident de la sortir dans la cour pour qu’elle puisse se dégourdir les pattes, se dépenser, ce qu’elle fait immédiatement en courant un peu partout.

Le lendemain, Anita, une autre animalière polyvalente, emmène Nala chez le vétérinaire. Elle explique que c’est urgent d’enlever cette grosse tumeur qui risque d’éclater à tout moment : mal située, il suffit que le chien se blesse avec l’autre patte, la tumeur éclate et une hémorragie en résulte. Anita discute avec le vétérinaire : elle pense que c’est sûrement parce que les propriétaires manquent de moyens qu’ils n’ont pas fait opérer la chienne plus tôt. Elle affirme que c’est de plus en plus fréquent de voir des animaux avec des problèmes de peau non réglés, que c’est un phénomène de société : en fait, les gens ont de moins en moins d’argent pour soigner leurs animaux. Ils ont envie d’un animal mais ne se rendent pas compte que celui-ci peut être malade et qu’il faut être là pour le soigner.

Nala revient au refuge le lendemain, l’opération s’est très bien passée, elle est débarrassée de son énorme tumeur et va pouvoir enfin profiter de la vie de chien qui l’attend.

Six jours plus tard, une famille vient rendre visite à Nala pour une potentielle adoption. Lorsque l’on fait les présentations, la chienne est tout de suite très contente, très excitée, … La famille possédait précédemment un american staff et connaît donc bien cette race, une bonne nouvelle pour Nala. La dame explique qu’elle vit avec son mari, son fils et sa maman et précise que le chien ne sera jamais tout seul : même si l’enfant et ses parents s’absentent, l’animal restera avec la maman de la dame à qui ils voudraient faire une surprise en lui offrant Nala. Cependant, la soigneuse explique que pour que l’adoption se fasse, il faut que toutes les personnes qui vont vivre avec l’animal soient présentes au moment de la rencontre afin d’estimer si l’entente avec le chien est bonne. Cette famille est vraiment parfaite pour Nala et c’est avec celle-ci qu’elle est finalement partie quelques jours plus tard.

