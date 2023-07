Chiens et chats sans collier : trouver la famille idéale

La petite bull-terrier de 4 mois, Choupette, qui avait été saisie dans un squat n’a plus été réclamée par son propriétaire et est donc mise à l’adoption. Elle n’est plus aussi craintive qu’avec et déborde meme d’énergie et de joie ! Une famille avec un petit garçon de 2 ans est intéressée par elle… et Tiffany entame les presentations. Mais Choupette saura-elle contenir son trop plein d'enthousiasme pendant cette rencontre?