Chiens et chats sans collier revient pour une 7ème saison !

Entretemps, on apprend à connaître Jean-François. Il entame une séance de socialisation entre Sally, la nouvelle arrivante, et Falco, un croisé berger grœnendael/malinois de 11 ans. Celui-ci n'apprécie pas trop le contact avec ses congénères. Le but est ici de les laisser apprendre à se connaître, à respecter l'espace et les limites de chacun pour pouvoir être plus facilement adoptés !