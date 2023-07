Chiens et chats sans collier : arrivée de Guizmo et Laika au refuge avec une petite surprise pour toute l’équipe de bénévoles

Marilys, l’animalière chiens s’occupera de Louna, une chienne qu’elle vient de récupérer avec ses 9 chiots dans des conditions de vie insalubres. Retrouvée dans une cage à lapin et pleine de puces, Louna est extrêmement maigre, très nerveuse et sur la défensive pour protéger. Marilys et Cecilia vont devoir redoubler de patience pour arriver à l’apprivoiser. Pour le refuge, c’est une journée extrêmement chargée, qui rappelle à l’équipe à quel point dans ce métier, il faut savoir savourer chaque petit moment de joie, et surtout, ne pas baisser les bras