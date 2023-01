"Chiens de faïence" au théâtre Le Rideau

Un couloir backstage.

Un concert de Death Metal.

Une porte.

Mo est le gardien de la porte. Anton et Lisa veulent aller en coulisses féliciter Alice, leur (belle)-fille. Elle a très très bien chanté et iels veulent lui dire. Mais Mo refuse de les laisser passer. Et Alice tarde étrangement à sortir.

La cruauté des rapports dévastateurs sera bientôt mise à nu. Chacun·e campé·e sur ses positions. Comme un chien avec son os.

Un texte féroce avec de l’amour en bordel, des désirs impossibles à assouvir et des relations incompétentes. Une écriture sensible et brutale à la fois. Un espace immersif qui met les spectateur.rice.s au cœur de l’action.

Chiens de faïence est écrit par Vincent Lécuyer et mis en scène par Héloïse Jadoul

Intreprétés au théâtre Le Rideau (1050 Bruxelles) du 14 au 26 janvier par Youri Dirkx, Jessica Fanhan, Sarah Grin et Mehdi Zekhnini