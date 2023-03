Chiens au boulot : une bonne chose pour les animaux ?

Selon certaines études, emmener son animal de compagnie au bureau améliorait l'ambiance de travail, boosterait la productivité et réduirait le stress des employés. Chez nous, c'est une idée qui séduit de plus en plus les propriétaires. Mais est-ce une bonne chose pour les animaux ?

Nous avons rencontré Tango. Un cocker de huit ans. Chaque jour, il accompagne sa maîtresse au boulot. Une expérience qu'il vit très bien ! Très sociable, il possède le profil type de l'animal qu'on peut emmener partout avec soi. Mais Véronique Biller, vétérinaire, met en garde, ce n'est pas le cas de tous les chiens. Tout dépend de l'animal, de son âge, de son éducation ou encore de son potentiel agressif.

Un règlement intérieur est également nécessaire pour l'accueil des animaux dans les entreprises.