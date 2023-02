Si cette forme de sauvetage est aujourd’hui courante, elle reste néanmoins récente. Au temps des Egyptiens, des chiens étaient emmenés sur les champs de bataille pour sauver les soldats blessés. Il faudra attendre plusieurs centaines d’années pour qu’ils reviennent sur le devant du tableau. A la fin du 19e siècle, en Allemagne et en Belgique, on commence à organiser la sélection des chiens, leur apprentissage et leur utilisation au sein d’équipes formées pour cela.

On parle du chien, mais Bénédicte souligne l’importance du binôme chien - maître qui travaille toujours ensemble.