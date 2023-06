"Chien de la casse" de Jean-Baptiste Durand avec Raphaël Quenard, la relève du cinéma français

Franco est policier. Pendant toute sa carrière, il a tout fait pour être le plus honnête des hommes et porter le plus dignement possible son badge. Mais lors de sa dernière nuit, tout bascule. Cette nuit-là, après 35 ans de service, il est piégé et passe du côté des truands…

Polar pur et dur, à travers la dernière nuit de Franco, plongez dans un thriller haletant et prenant. (Re) découvrez non pas les couleurs de Milan mais sa noirceur… ou plutôt celle des hommes, prêts à tout pour de l’argent !

Dans ce film réalisé par Andréa Di Stefano, tout est important, tout est maîtrisé, que ce soit les seconds rôles, le montage, la musique… Mais une fois de plus vous allez en prendre plein les yeux avec la performance de Pierfrancesco Favino. Favino, c’est le Robert de Niro italien, c’est surtout cet acteur incroyable vu et adoré dans "Nostalgia", "Nos plus belles années" ou "Le traître".