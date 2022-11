Chien 51 de Laurent Gaudé : intrigue policière et dystopie s’entremêlent

Zem Sparak est un policier relégué aux ghettos de la Magnapole, un microcosme effroyable construit de toutes pièces par un groupe international, GoldTex, qui a acheté la Grèce après sa faillite. Par le passé, Zem était un homme courageux et de valeurs. Maintenant, c’est un homme qui survit dans l’ombre de son passé, errant dans cette ville fantôme. Pour supporter sa vie, il retourne à Athènes dans ses pensées grâce à une drogue technologique.

C’est comme s’il était dans ces rues en noir et blanc, avec précision et vérité. Il sait que toute cette humanité est morte, n’existe plus, et pourtant, tout à l’air si présent… Il se sent si bien dans cette ville de fantômes, qui marche au ralenti. Il est chez lui et il sourit alors d’un sourire qui remplace la nuit.