Chief resilience officer : en quoi consiste ce métier d’un nouveau genre ?

La ville de Milan, considérée comme un modèle européen en termes de ville résiliente, a elle aussi un "chief resilience officer" depuis 2018. En plus de ses nombreuses pistes cyclables, elle se démarque par sa forêt urbaine "Bosco Verticale" avec plus d'une centaine d'arbres qui visent à réduire les émissions carbone, diminuer la pollution sonore et rafraîchir les rues.

Depuis la moitié de l'année 2021, des postes de "chief heat officer" ont également vu le jour dans plusieurs grandes villes comme Athènes (Grèce), Phoenix (États-Unis) ou Freetown (Sierra Leone). Le rôle de ces responsables de la chaleur n'est pas tellement différent des exemples cités, à la différence près que ces derniers sont spécifiquement chargés de prévenir l'arrivée des canicules.