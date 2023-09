Chicken Run 2 : nos poulets préférés de retour dans une bande-annonce délirante

Les vedettes du poulailler sont de retour ! Ginger, Rocky et leurs amies poules, les héros et héroïnes de Chicken Run, débarquent après 23 ans pour de nouvelles aventures dans un film au titre alléchant, Chicken Run : La menace nuggets. Il sortira en streaming le 15 décembre et sa bande-annonce nous fait déjà glousser.

Comme leurs camarades de pâte à modeler Wallace et Gromit ou Shaun Le Mouton, les personnages de Chicken Run sont nés dans les studios anglais Aardman. Chicken Run est d’ailleurs leur premier long-métrage au cinéma et reste le plus grand succès commercial en stop motion.

Pour cette suite très attendue, les studios Aardman sont à nouveau à la manœuvre mais ont cette fois collaboré avec une plateforme qui a récupéré les droits du film. Quant à Nick Park, le réalisateur d’origine, il a cédé sa casquette à Sam Fell tout en restant impliqué dans le projet.

Si Chicken Run racontait les tentatives d’une bande de sympathiques gallinacés de s’exfiltrer d’une ferme, le deuxième volet les propulse dans une périlleuse mission d’infiltration, "une sorte de James Bond avec des poulets" comme l’avait présenté le réalisateur il y a quelques mois. On en a la chair de poule…