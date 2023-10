Chicken Daddies : le calendrier dément d’éleveurs de poulets

Pour l’association californienne Farm to Fight Hunger, 12 papas poules se sont mis en scène dans des contextes décalés pour illustrer le prochain calendrier. Sur leur site on peut lire qu’une partie des recettes sera reversée à "une organisation à but non lucratif qui cultive, récolte et livre des produits frais et nutritifs ainsi que des œufs pour les personnes qui ont besoin d’une alimentation saine".

Le plus amusant c’est que tous les papas poules du monde entier peuvent figurer dans l’un de leurs calendriers. Il suffit de prendre contact avec eux.

Creapills a repéré 2 versions du calendrier, l’une spéciale maillot de bain et l’autre plutôt jardin et ferme. Mais dans les deux versions, les hommes et leurs poules usent et abusent des poses et tenues extravagantes dans le but de vous faire sourire.