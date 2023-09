Chicandier et Mathou sont de retour à la Compagnie du Café-Théâtre avec leur nouveau spectacle " Matin Chantant " au Forum à Liège

Chicandier et Mathou sont de retour à la Compagnie du Café-Théâtre avec leur nouveau spectacle " Matin Chantant " !

Nous retrouvons Chicandier et Mathou mais les choses ont changé !

La femme de Chicandier s’est barrée, marre de ses frasques alcooliques et de voir ce Youtubeur pathétique se prendre pour Jack Nicholson !

La fille de Chicandier ne lui adresse plus la parole non plus. Chicandier décide alors de prendre une coloc’avec son ami de toujours, Mathou et là commence une longue descente aux enfers.

Alcool, jeux… Désoeuvré… Chicandier va finir sous les ponts avec un SDF nommé Jimmy ; puis en hôpital psychiatrique avec un colocataire nommé Patrick qui a découpé la tête de sa femme…