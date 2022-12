Chic et durable : le Top 2022 des albums à glisser sous le sapin

Au rayon mini-séries :

Céleste : Proust raconté par sa bonne. Pas besoin d’avoir lu A la recherche du temps perdu pour apprécier cette biographie à la troisième personne d’un dandy fragile (2 tomes prévus – par Chloé Cruchaudet chez Soleil)

Les mémoires du dragon Dragon : Lâche, libertin et héros malgré lui, le dragon Dragon sera un héros de la Révolution française (mais contre son gré). Drôle et insolent (1 tome paru – par Spruyt et Juncker chez Le Lombard)

Simone : la véritable histoire de Simone Lagrange qui permit la condamnation de Klaus Barbie. Fort et poignant, pour se souvenir, toujours. (2 tomes prévus – par Evrard et Morvan chez Glénat)

Ladies with Guns : le western côté filles mais des filles bien badass et qui dégainent -presque- plus vite qu’un certain cow-boy solitaire. Pétaradant et jouissif (2 tomes parus – par Anlor et Bocquet chez Dargaud)

L’espoir malgré tout ou Spirou contre les nazis, 4 tomes sur un Spirou jeune et naïf confronté à la barbarie. Magistral de bout en bout. (Série terminée en 4 tomes – par Emile Bravo chez Dupuis)

Denis MARC