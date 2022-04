Chez nous, c’est plus confortable d’être au chômage que de travailler ?

Olivier, un auditeur de Merchtem, dans le Brabant flamand, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je travaille depuis 25 ans et j’ai connu peut-être 2 mois de chômage. À côté de cela, mon frère est au chômage depuis 20 ans, il touche 1200 €/mois net et vit dans l’oisiveté la plus complète. C’est révoltant."

Mais pourquoi chercherait-il du travail s’il touche 1200 € par mois depuis des années, sans contrepartie ?

"Pendant des années, il a touché des allocations de chômage officielles. Ensuite, comme il ne cherchait pas, on l’a radié et c’est maintenant le CPAS qui lui donne ces 1200 €. En Belgique, c’est facile de passer entre les mailles du filet et de vivre du chômage."