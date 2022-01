"Chez Nadette" : la série 100% wallonne est disponible en intégralité sur Auvio

Sincère et authentique, Chez Nadette mélange humour et douceur, tout en racontant la condition féminine en milieu rural. Les personnages, surtout Nadette, s'expriment souvent en wallon, apportant une dose de charme à cette série drôle et touchante.

Une série écrite par Thierry de Coster, Christelle Delbrouck et Laura Fautré, et réalisée par Thierry de Coster (Stoemp, Pékèt et des Rawettes).