"Chez Miró, tout part d’une impression" : les œuvres épurées de l'artiste catalan s'expose au BAM à Mons

Après Andy Warhol, Niki de Saint Phalle et Fernando Botero (entre autres), un nouveau grand nom s’expose aux Beaux-Arts de Mons. Une centaine d’œuvres de Joan Miró sont rassemblées au BAM. Elles ont été choisies pour montrer "la relation entre l’artiste catalan qui a traversé le XXe siècle et l’art ancien", explique Victoria Noel-Johnson, commissaire de l’exposition.

Car ce Barcelonais né en 1893 qui semble créer des tableaux naïfs, composés de formes organiques, des traits simples et souples et de couleurs pures s’inspire en réalité de tout un imaginaire accumulé au fil de ses voyages et de ses visites dans des musées et expositions. "On pourrait y voir une œuvre abstraite, mais en fin de compte, c’est une œuvre épurée. Chez Miró, tout part d’une impression", relève Xavier Roland, directeur du BAM.