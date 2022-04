Chez McDo, on peut désormais remercier un employé et lui permettre d'être récompensé.

Outre une revalorisation de salaire et l'amélioration des conditions de travail, la restauration pourrait aussi devoir promettre des récompenses à ces futurs employés pour devenir un métier plus séduisant. Et cela concerne aussi la restauration rapide.

McDonald's vient de sauter le pas, comme le révèle le média spécialiste Restaurant Business, en lançant un site Internet entièrement dédié aux petites histoires positives du quotidien qui relatent un échange bienveillant entre un employé de McDo et un client. La campagne s'intitule "Celebrate the crew" ("Célébrez l'équipe"). On peut ainsi lire diverses situations au cours desquelles un salarié s'est montré serviable.

L'exemple d'une jeune femme qui a secouru une cliente en train de s'étouffer avec un nugget constitue l'une des meilleures illustrations.

Son manager l'a récompensée d'un MacBook pour son comportement. Sans aller jusqu'à sauver une vie, un employé peut aussi être tout simplement remercié pour son accueil chaleureux.