Chez les femmes, une grande fatigue peut être un symptôme d'infarctus du myocarde.

Les maladies cardio-vasculaires sont devenues en 30 ans la première cause de mortalité chez les femmes, loin devant le cancer du sein et les accidents de la route. Et les femmes sont touchées de plus en plus jeunes, dès la quarantaine en raison de plusieurs facteurs à risque comme le tabac, le stress ou la sédentarité.

Il est donc indispensable d'en repérer les symptômes afin d'être diagnostiqué et pris en charge rapidement.

Comme le rappelle Agir pour le cœur des femmes, "huit accidents cardio-vasculaires sur dix sont évitables par une prévention active avec un dépistage régulier des facteurs de risque".

Mais pour être alerté à temps, il faut connaître les signes précurseurs. Car contrairement aux hommes, un infarctus chez les femmes ne se déclare pas systématiquement par une forte douleur dans la poitrine qui se répand dans le bras gauche jusqu'à la mâchoire. Environ la moitié des femmes de moins de 55 ans victimes d'un infarctus ont ressenti ce symptôme.