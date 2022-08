Chez les éléphants, la vie en société aide les orphelins à s'en sortir.

Jenna Parker et ses collègues ont voulu savoir comment les orphelins ressentaient ce deuil sur le plan physiologique en étudiant leur réponse au stress. Plus précisément, en mesurant leur niveau d'hormones glucocorticoïdes que les glandes surrénales des animaux vertébrés (humains compris) libèrent face à un facteur de stress, par exemple si un individu sent son bien-être en danger faute d'un environnement sécurisant. Ces marqueurs se retrouvent dans le sang, la salive, les urines.... et les excréments.

"Les glucocorticoïdes fécaux sont une manière répandue et fiable de mesurer le stress chez les animaux sauvages car non invasive."

Avec son équipe, elle a donc traqué patiemment, entre 2015 et 2016, le fumier de petits pachydermes sur le passage de troupeaux des réserves de Samburu et de Buffalo Springs (nord du Kenya). Un travail qui a permis de collecter 496 échantillons de fumier de 37 éléphanteaux, dont 25 avaient perdu leur mère. De jeunes femelles exclusivement (les mâles sont plus durs à repérer car moins fidèles à leur troupeau d'origine, âgées de 2 à 20 ans (environ l'âge de la première mise bas).

Les orphelines avaient perdu leur mère entre 1 et 19 ans auparavant du fait du braconnage ou de la sécheresse, particulièrement élevés entre 2009 et 2014. Vingt d'entre elles étaient restées dans la même unité familiale après le décès, cinq avaient rejoint une unité non apparentée.