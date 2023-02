Chez la femme, l’horloge circadienne est plus active que chez l’homme

Le rythme circadien, c’est en quelque sorte l’horloge interne du corps humain. Il regroupe tous les processus biologiques et physiologiques cycliques d’une durée d’environ 24 heures, comme le sommeil et l’alimentation. Une étude vient de montrer que ces rythmes sont différents chez l’homme et chez la femme. Explications avec le scientifique Pasquale Nardone.

"Le cycle circadien, qui veut dire 'autour d’une journée', c’est l’adaptation de tous les métabolismes sur terre à la rotation de la terre. Le soleil se lève, se couche. Se réveiller, s’endormir, c’est tout ce qu’on fait de façon régulière" définit le chercheur belge et chroniqueur de Week-End Première.

On sait que perturber l’horloge biologique interne va amener certaines pathologies. C’est le cas si on supprime le sommeil ou si on a un travail décalé, de nuit, par exemple. On sait aussi qu’il y a des différences entre les hommes et les femmes dans les expressions génétiques.

Mais jusqu’ici, on n’avait pas encore étudié la question de savoir si le cycle circadien se manifestait bien au niveau génétique, s’il était différent entre les hommes et les femmes et s’il évoluait en fonction de l’âge. Et donc, quels sont les paramètres qui contrôlent ces horloges.

Une étude vient d’être publiée dans la revue Science par Lorenzo Talamanca, de l’institut de Bio-ingénierie de l’Ecole polytechnique de Lausanne. 46 tissus humains différents (rein, foie, muscle, aorte, ovaires, prostate…) ont été prélevés chez 914 donneurs et plus de 16.000 données ont ainsi pu être analysées sur l’expression génétique.