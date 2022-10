"Chez Gaïa" : dormir en Ardenne au milieu des alpagas

Si vous cherchez un bel endroit pour dormir dans les Ardennes belges, et si vous aimez côtoyer des alpagas, vous pourriez être charmé par Chez Gaïa, un nouvel établissement situé à Libin. Juliette Grégoire l’a testé pour vous.

Le logement ? une sorte de petite cabane sur laquelle les propriétaires ont greffé une verrière. Dans la pièce principale, se trouve une kitchenette avec mini-frigo, évier et four à micro-ondes. À côté, son lit double installé sous la verrière offre une vue imprenable sur le ciel et la nature environnante. Et pour finir, une petite salle de bain vous offre tout le confort nécessaire.

Les extérieurs également ont été soignés : un espace barbecue, une terrasse avec une table pour vous installer et, gros point fort, un jacuzzi.