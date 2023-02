Chez Florian jeudi, des séances d'hypnotise par un spécialiste

Vous avez toujours eu envie de tester l’hypnose ou vous voulez en savoir plus sur cette pratique ? C’est votre jour de chance ! Ecoutez Florian ce jeudi de 19h à 23h, il sera accompagné de l’hypnotiseur Patric PickArt.

Au programme de cette émission exceptionnelle, Patric PickArt hypnotisera le public présent sur place, mais également les auditeurs qui seront derrière leur radio.

Patric PickArt est certifié hypnothérapeute par la National Guild of Hypnotists. Il partage sa passion avec le grand public à travers d’ateliers, de conférences éducatives, divertissantes, des démonstrations et des performances télévisées. Il développe sans cesse des techniques d’hypnose ainsi que des moyens de rendre l’hypnose plus accessible. Par exemple, il intègre l’hypnose dans l’art (musique, arts de la scène, peinture, photographie, monde de la mode…).