Chez Ferrero, deux lignes toujours à l'arrêt, mais plus de chômage économique pour le personnel

Sur le plan social, la première phase depuis l’arrêt des deux chaines et ses tests intensifs, s’est traduite par du chômage économique pour le personnel des deux chaînes concernées. Pour la phase de nettoyage et de redémarrage, syndicats et direction ont trouvé un accord. "Nous avons obtenu que les ouvriers qui ne viennent pas travailler soient payés", explique Sylviane Arnould, secrétaire régions à la CSC Alimentation et Service." Mais tout travailleur est susceptible de venir effectuer l’’une ou l’autre tâche de nettoyage, donc le personnel doit rester disponible." Plus de chômage sur les lignes à l’arrêt, pas de chômage non plus pour les 280 saisonniers sous contrat actuellement et il ne sera pas mis fin à leur contrat, même s'il était prévu qu'ils travaillent sur les deux lignes à l'arrêt.