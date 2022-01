Chez "Ben Artside", l’origami rencontre la décoration intérieure

Dans ses deux "concepts stores" bruxellois, Benjamin Guillaume crée et vend des objets qui allient le design et l’art du pliage japonais. C’est à deux pas de la place Flagey, au 43 de la rue Lesbroussart, que se pose la nouvelle boutique fort sympathique de "Ben Artside". Depuis la vitrine de ce concept store, qui a ouvert ses portes le 9 octobre, on peut y admirer quelques très belles créations : lampes, tissus et autres objets de décorations intérieures. Une fois dans le magasin, c’est un univers d’origami qui se dévoile à nous — c’est la spécialité de la maison, et de son gérant, Benjamin Guillaume.



Pour cet ancien assistant commercial, tout est affaire de passion. Féru de décoration intérieure et d’origami, il lance début 2018 une première boutique à St-Gilles, qui réunit ces deux arts, sous le nom "Ben Artside". Fort de cette expérience, il ouvre aujourd’hui une nouvelle enseigne, dans un espace plus grand et plus proche du public, dont il nous a ouvert les portes à l’occasion d’une rencontre.