Chevtchouk, légende du rock russe, condamné à une amende pour avoir dénoncé l’offensive en Ukraine

Iouri Chevtchouk, monstre sacré du rock russe, a été condamné mardi à une amende en Russie pour avoir dénoncé l’offensive contre l’Ukraine et le président Vladimir Poutine lors d’un concert.

Un tribunal d’Oufa (centre de la Russie) a reconnu le chanteur coupable d'"action publique destinée à discréditer le recours aux forces armées russes" et l’a condamné à une amende de 50.000 roubles (environ 800 euros), a indiqué le service de presse de l’instance judiciaire dans un communiqué.

Le 18 mai, devant son public, à Oufa, le chanteur de 65 ans a martelé que "la patrie, ce n’est pas être le lèche-cul en permanence du président", selon des vidéos diffusées en ligne.

"Maintenant, on tue des gens en Ukraine, pourquoi ? Nos gars meurent en Ukraine, pourquoi ?", a-t-il lancé à la foule, déplorant "les jeunes d’Ukraine et de Russie qui meurent […] à cause des plans napoléoniens de notre César".