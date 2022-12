Cheveux secs et cassants : 3 solutions naturelles pour y remédier

Shampoing sans sulfate

Le fait d'utiliser des shampoings très doux qui abîment le moins possible le cuir chevelu aidera vos cheveux à rester plus sains au quotidien.

"En herboristerie, on conseille principalement des shampoings sans sulfate - un détergent puissant et irritants pour le cuir chevelu sensible - ce type de shampoing est plus doux et ne dessèche pas les cheveux . En plus de ça, ils ne produisent pas autant de mousse que les shampoings classiques, ce qui les rend plus économiques. De plus en plus de clients choisissent ce shampoing que l'on vend chez nous et qui se présente sous la forme d'une poudre" conclut notre herboriste.