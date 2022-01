Cheveux crépus : 7 recettes de masques et comment les appliquer correctement

"La diversité n'est pas un désir ou une revendication, c'est un fait statistique" (Haweya Mohamed - The Colors) Beauté

A la tête d'Afrobytes, Haweya Mohamed a co-fondé en début d'année la plateforme The Colors avec l'ambition de valoriser la diversité et l'inclusion dans deux secteurs clés, la mode et la beauté, et d'accompagner les marques qui cherchent à embrasser la multiculturalité.