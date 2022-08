Cheveux bouclés : les 5 conseils de David Jeanmotte pour des boucles définies et soyeuses !

Non seulement votre coupe doit être adaptée à la forme de vos boucles, mais aussi à la morphologie de votre visage. Voilà pourquoi une coupe sur cheveux bouclés se fait à sec et non sur cheveux humides. Si vous désirez tenter la frange, anticipez le rebond des boucles et laissez là plus longue.

Peu importe la longueur de vos cheveux, David Jeanmotte ne peut que vous recommander d’opter pour un salon spécialisé dans la boucle. A Liège, Métamorphose coiffure prendra soin de votre tête bouclée.

Les plus téméraires peuvent tenter de suivre ce tutoriel pour apprendre à se couper les cheveux soi-même.

Si comme notre auditrice Delphine, la forme de votre visage est triangulaire, découvrez quelle coupe David lui recommande dans l’extrait ci-dessous.