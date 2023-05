Cheveux blancs : bientôt un traitement pour empêcher leur apparition ?

Grâce à des chercheurs, on va peut-être enfin découvrir la raison derrière l'apparition des cheveux blancs. C'est ce qu'a révélé le magazine Madame Figaro. Selon une étude publiée le 19 avril dans la revue scientifique Nature, les chercheurs ont trouvé une théorie qui pourrait leur permettre de trouver un traitement qui arrêterait le développement des cheveux qui grisonnent en inversant le processus de vieillissement.

Ils se sont intéressés aux "cellules souches mélanocytaires". Ils expliquent qu'elles "ont la capacité unique de se déplacer d'avant en arrière entre les différents compartiments de croissance des follicules pileux mais elles se bloquent avec l’âge, au fur et à mesure que les cheveux vieillissent, tombent et repoussent, et elles ne peuvent plus mûrir et maintenir la couleur des cheveux", indique la dermatologue Mayumi Ito Suzuki dans l'étude.

Ces conclusions ont été observées sur des cellules prélevées sur la peau des souris. Elles doivent désormais être testées sur des humains. Si cela est vérifié, c’est une voie potentielle pour inverser ou prévenir le grisonnement. Et peut-être trouver la solution miracle pour éviter les cheveux blancs !