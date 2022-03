Chevetogne : 1200 animateurs scouts réunis autour du développement durable

On fait pas mal de petites actions qui, bout à bout, peuvent former une chaîne

Des animations, des jeux, des ateliers, des débats ont rassemblé ces animateurs venus de Bruxelles et de Wallonie autour du thème du développement durable et de l’écoresponsabilité. Un thème réclamé par les scouts, qui sont nombreux à avoir participé aux marches des jeunes pour le climat en 2019. Au cours des ateliers de la matinée, les animateurs ont d’abord refait le point sur les pratiques au sein de leur propre unité : généralisation de la gourde et de la boîte à tartines, participation à des opérations de nettoyage des sentiers, entretien de jardins pour récolter des fonds pour les camps… Les initiatives ne manquent pas. "On ne s’en rend pas compte mais on fait pas mal de petites actions qui, bout à bout, peuvent former une chaîne", commente Quentin, alias Fossa, animateur louveteaux à la 14e HB de Jodoigne. "On peut mieux faire, je pense. On n’est pas tout le temps "zéro déchets", on a encore plein de poubelles. Mais on a une réelle envie de faire mieux, c’est pour ça qu’on vient ici", poursuit-il.