Chester Bennington : 5 ans déjà depuis la mort du chanteur de Linkin Park

Toutefois, des amis de Chester Bennington affirment avoir sous-estimé les signaux d’alerte du retour de son "passager sombre" comme il disait. L’artiste luttait contre une addiction à l’alcool et à la drogue, ce qui lui a valu un séjour en cure de désintoxication en 2006. Il avait malheureusement rechuté en octobre 2016 et avait souffert de trous de noir dus à l’alcoolisme. "Il évoquait sa bataille heure par heure contre l’addiction. Quand j’y pense désormais, c’est terrifiant. Il me disait en détail ce qu’il faisait quand il pensait à boire." a avancé son ami Ryan Shuck, guitariste de Dead by Sunrise d’après le magazine RollingStone. Ces déclarations corroborent celles de Talinda Bennington, l’épouse de Chester qui, lors d’une interview accordée à Anderson Cooper, a déclaré qu’"Après sa mort, la chose la plus terrifiante a été de se rendre compte à quel point nous étions stupides de penser qu’il allait bien. De l’extérieur, il semblait aller tellement bien… Il n’est pas ici pour parler en son nom, mais je peux vous dire, en tant qu’épouse et en tant que meilleure amie, que ces six derniers mois, il était vraiment au mieux de sa forme. Il faisait tout ce qu’il pouvait pour rester en bonne santé et sobre. Il avait une guitare qu’il prenait tout le temps avec lui, c’était sa méditation."