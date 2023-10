Attention toutefois à respecter quelques règles : il s'agit de réaliser une mise en beauté audacieuse et glamour tout en restant le plus naturel possible. Il est donc recommandé de choisir une zone (éventuellement deux mais pas plus) sur laquelle le rouge sera appliqué. Cela peut être les yeux via un ombre à paupières ou un eyeliner, les pommettes ou les lèvres avec un crayon, un gloss ou un rouge à lèvres.

Seul le vernis à ongles peut être assorti à la zone du visage en question.

Le rouge cerise est la nuance la plus plébiscitée mais le rouge carmin, le rouge vermeil, le rouge tomate ou encore le rouge coquelicot font également l'affaire. On constate cependant un engouement pour le pourpre, le grenat, le rouge bourgogne, l'acajou, le rouge marron ou encore le rouge noir.