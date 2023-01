Chermanne, un des "grands" restaurants du centre de Charleroi, ferme ses portes

Haut lieu de la gastronomie de Charleroi, le restaurant Chermane restera fermé cette semaine. Son chef, Stéphane Chermanne, l’annonce sur sa page Facebook".

La situation de notre quartier est devenue insupportable

Les raisons de cette fermeture s’expliquent selon lui par les successions de crises. D’abord le Covid, les prix de l’énergie ensuite mais surtout des travaux dans les rues de la Ville-Haute qui font fuir les clients du centre-ville selon le chef carolo.

"La situation de notre quartier est devenue insupportable : les travaux de la Ville-Haute, les grosses problématiques d’accès et de parking et l’insécurité grandissante et incontrôlée ont provoqué une baisse implacable de la fréquentation", explique le chef.