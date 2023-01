« Chère poupée Barbie, ce qui nous plaisait je crois, c’est que tu avais des jambes, tu avais la liberté d’aller où tu voulais. »

Chère poupée Barbie,

J’apprends que tu es le sujet du prochain film de la réalisatrice américaine Greta Gerwig : avec Margot Robbie on y jouera à l’envers du glamour hollywoodien, on y suivra l’histoire d’une Barbie exilée de " Barbieland " dans le monde réel…

Dans ma chambre de petite fille, tu tenais bonne place – j’ai joué à la poupée Barbie jusqu’à douze ou treize ans. Avant toi, c’étaient les Poupées Corolle ou la poupée Tinnie que je soignais ou que je grondais, mais toi Barbie c’était différent, je ne te grondais pas car toi Barbie, c’était moi.

Tu étais la première poupée mannequin popularisée par Mattel à la fin des années 50, une poupée adulte avec des seins et un corps de femme, ambiguë du point de vue féministe, annonçant la libération sexuelle tout en imposant aux petites filles une impossible perfection. Mais ça ne nous empêchait pas de jouer, et de nous approprier avec toi les accessoires fétichisés de la féminité.

Ma première Barbie, c’était Barbie Cowboy, je l’avais choisie pour son grand chapeau blanc et son pantalon argenté quand mes parents se sont séparés. Mon père m’avait emmenée acheter mon premier jouet pour chez lui sans ma mère, et une main dans la sienne, ma Barbie Cowboy dans l’autre, je lui avais promis de ne pas avoir peur.

Un peu plus tard chez ma meilleure amie en jouant à la Barbie, j’ai cassé la patte de son cheval de Barbie. J’ai tout de suite caché l’objet de ma bêtise derrière son lit en espérant qu’elle ne me découvre pas – et surtout que sa mère dont j’avais très peur ne me découvre pas. J’en ai gardé un sentiment de honte particulier que je confesse humblement aujourd’hui, un peu comme Jean-Jacques Rousseau dans Ses Confessions.

Plus tard pour un Noël chez ma mère, j’avais reçu avec une joie intense la cuisine de Barbie. Le cadeau m’avait surprise car je ne me sentais l’âme ménagère – ni ma mère – mais ce cadeau m’avait réjouie car dans sa cuisine Barbie avait tout : un tablier rose fluo, un sourire permanent, des poulets en plastique qu’elle découpait avec ses bras en équerre et j’avais toujours l’espoir qu’elle se mettrait à les déplier vraiment et m’emmènerait dans son palais.

Car un de mes frères m’avait fait croire que chez son père il possédait une ville entière de Barbie, et mon plaisir était d’imaginer avec lui un royaume vallonné et brillant où personne ne se séparait jamais…

Et puis un jour on s’est rendu compte Barbie, que tu avais un corps, que tu avais du désir, sans doute comme le nôtre qui explosait avec nos hormones.

Mais on avait beau retirer tes vêtements, frotter ta poitrine contre celle de Ken, chercher sous ta culotte, Barbie n’avait pas d’odeur, pas de sueur.

Ce qui nous plaisait Barbie je crois, c’est que tu avais des jambes, tu avais la liberté d’aller où tu voulais : il suffisait de faire aller et venir ces jambes trop grandes, de constituer à Barbie une chambre à elle – où elle pouvait changer mille fois de tenue, dormir avec ses copines, rêver et peut-être même jouir.

Plus tard, j’ai laissé mon fils jouer à la Barbie, couper leurs cheveux, peindre leur visage, même si à la brocante on le regardait parfois d’un drôle d’air parce qu’un garçon qui joue à la poupée ça fait mauvais genre.

Aujourd’hui, je ne sais pas où vous êtes mes Barbies, vous peuplez sans doute un cimetière de poupées, seules détentrices de nos féminités égarées.

Alors à vous salut, et à bientôt sur grand écran,

Juliette