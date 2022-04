Chercq : un four communautaire pour faire du pain entre voisins

Rencontrer ses voisins en faisant du pain, c’est possible à Chercq, près de Tournai. Depuis quelques mois, il existe un four à pain communautaire, au bord de l’Escaut sur le site des fours à chaux. Un endroit que l’on doit au "collectif Silex" où les gens du quartier peuvent se retrouver et apprendre à faire du pain.

C’est Christian Deletrain, un habitant du village qui joue les formateurs en boulangerie. Ce maçon à la retraite s’est reconverti en boulanger amateur après avoir participé à la construction du four à pain communautaire. "Quand le four a été construit, je me suis dit que j’allais m’y mettre. Du mortier ou de la pâte à pain, c’est pareil. On mélange et on met les mains dedans."

Régulièrement, les voisins se retrouvent donc autour du four à pain. L’endroit est aussi un prétexte pour se rencontrer : "Pour moi, c’est même le but premier, sourit Christian. Quand on est à la retraite, il faut s’organiser pour retrouver des contacts qu’on a perdus."

Les ateliers pour apprendre à faire son pain sont organisés les mercredis et les samedis. Ils sont ouverts à tous, une participation de 5€ est demandée.