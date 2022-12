"Cherchez la femme !", la série qui met en lumière les mécanismes d'invisibilisation des femmes dans l'Histoire

Régulièrement interrompues par les soupirs exaspérés et les piques misogynes de leur interlocuteur, ces artistes, penseuses, sportives et scientifiques racontent leurs parcours et les raisons de leurs disparitions sans se laisser impressionner. Certaines étaient reconnues en leur temps, mais oubliées par la suite, d’autres ont vu leurs réalisations minimisées, occultées voire spoliées par des hommes.