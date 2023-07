Chercheur à l’UMONS, Jean-Marie Raquez reçoit un subside de 700.000€ pour un projet sur la gestion plus durable des déchets plastiques

Les plastiques sont omniprésents dans notre vie quotidienne si bien que depuis 2015, ce sont plus de 6,9 milliards de tonnes de déchets plastiques qui ont été produites. Environ 9% de ces déchets ont été recyclés, 12% ont été incinérés et 79% ont été accumulés dans les décharges ou la nature. L’enjeu du recyclage est aujourd’hui essentiel, Jean-Marie Raquez, chercheur à l’UMONS, l’a bien compris.

Travaillant dans le Service des Matériaux Polymères et Composites, il vient d’obtenir un important financement pour le projet CONSOLID (Continuous Solid-State Modification of Plastic Wastes via Upcycling Approach). 700.000€ ont été levés par le programme d’investissement wallon WEL-T. L’objectif : gérer plus durablement les déchets plastiques grâce à une technologie innovante basée sur le recyclage avancé.

La chimie au service du recyclage

"L’idée de mon procédé, c’est d’augmenter ce taux de recyclage pour vraiment recycler les matières plastiques et les utiliser au final", explique le chercheur de l’UMONS. À la différence des précédents projets de recyclage, celui-ci rehausse les standards de transformation pour augmenter le rendement final.

Pour ce faire, le projet mise sur un processus innovant qui transforme les matières plastiques grâce à des opérations chimiques. Cette approche de recyclage en une seule étape, permet d’améliorer les propriétés des matières plastiques pour en faire des matériaux plus durables. Cela concerne par exemple les bouteilles en plastique mais également des matériaux plus compliqués à recycler tels que des Tupperware, du textile ou même des tableaux de bord de voitures.

Réduire l’impact environnemental

Avec ce projet, le chercheur entend bien réduire l’impact environnemental des plastiques. Mieux les recycler permettra de lutter d’une part, contre la pollution plastique et d’autre part contre son empreinte carbone. "Par le procédé, on va travailler à l’état solide. On va moins chauffer, ça va donc consommer moins d’énergie. On va aussi travailler sans solvant, notamment des solvants organiques qui peuvent être impactant pour l’environnement et la santé", ajoute Jean-Marie Raquez.

Pour toucher l’entièreté du financement, le projet devra d’abord faire ses preuves. Pendant deux ans, Jean-Marie Raquez sera accompagné de trois chercheurs afin d’étudier la faisabilité du projet. Si les résultats sont positifs, le projet sera prolongé pour une durée de deux ans supplémentaires.