Cherche médecin généraliste désespérément ...

Commençons cette enquête en province de Luxembourg, à Chiny, 5228 habitants et ...1 médecin généraliste ! La commune est en pénurie grave (plus de 2000 habitants pour un seul médecin).

On refuse entre un et six ou sept patients par semaine.

La doctoresse Justine Perdaens ne prend plus de nouveaux patients depuis un an et demi, excepté les patients du petit village de Prouvy où elle a établi son cabinet. Elle a décidé de ne pas aller au-delà de ses limites. Elle essaie de ne pas pratiquer plus de 60 heures par semaine, sans compter les gardes.

Ne pas avoir accès à un médecin généraliste, c'est catastrophique.

Pourtant, il y a de la demande : "On refuse entre un et six ou sept patients par semaine, donc c'est quand même beaucoup. Donc, oui, c'est interpellant, parce que notre but de médecin, c'est d'aider les gens. C'est très frustrant de devoir refuser des patients. On sait que la médecine générale est la pierre angulaire des soins de santé. Donc, ne pas avoir accès à un médecin généraliste, c'est catastrophique".