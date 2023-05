Cherche lieux de camps scouts désespérément : plusieurs groupes toujours sans point de chute pour l’été

Dans le staff Castors, à Braine-l’Alleud, une réunion a été convoquée en urgence : les chefs cherchent un local susceptible d’accueillir une vingtaine d’enfants de 5 à 8 ans l’été prochain. Et beaucoup sont déjà réservés.

"Les dates de vacances ont changé donc il y a beaucoup plus de demandes pour les mêmes dates et je pense qu’il va manquer des endroits de camps, analyse Suni, la cheffe de camps. On essaye d’éplucher les sites internet et on peut voir sur Facebook aussi et puis téléphoner."

Mais ces animateurs se disent prêts à changer leurs habitudes, à emmener les enfants dans d’autres régions : "d’habitude, on ne regarde pas vraiment, on ne s’intéresse pas vraiment aux centres en Flandre et là on va essayer de chercher ça aussi."

Cette troupe est loin d’être la seule dans le cas. Un appel est donc lancé à tous les propriétaires de prairie, de bâtiments pour qu’ils acceptent de recevoir une troupe.