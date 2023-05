Cher partage les derniers moments passés avec Tina Turner au début de la semaine

"Elle avait une telle puissance. Honnêtement, je pense qu’elle s’est attaquée à tout de front", a-t-elle ajouté. "Elle n’était pas prête à s’arrêter. Elle n’a peut-être pas gagné toutes les batailles, mais elle a mené toutes les guerres. Elle s’est battue pour toutes les choses auxquelles elle croyait".

Cher s’est également souvenue de s’être rapprochée de Tina Turner alors que cette dernière était encore en couple avec Ike, déclarant : "C’était très étrange de la voir avec Ike et de la voir après la séparation. J’étais tellement ravie. On la voyait respirer à pleins poumons. Sa nouvelle vie était comme une grande bouffée d’air frais".

De nombreux hommages sont prévus dans les prochains jours :

Ce vendredi 26 mai, sur La Trois en TV, dès 20h35 : ne manquez pas le documentaire " Tina, la rage de vivre "

Dimanche 28 mai dans Soundtrack, deux heures spéciales seront consacrées à Tina Turner. Laurent Debeuf invite Dominique Ragheb, Walter De Paduwa et Laurent Rieppi pour retracer sa carrière.

Lundi 29 mai, dès 21h dans Dr Boogie : une heure spéciale rassemblant les blues interprétés par Tina Turner, certainement une des facettes les moins connues du grand public.

Véritable icône rock’n’roll, elle est décédée à 83 ans. Une information qui a suscité des vagues d’hommages et de tendresse de la part de tous, fans et personnalités. La Maison Blanche a été dans les premières à réagir, avec quelques mots de Joe Biden. Barack Obama s’est aussi exprimé, tout comme Mick Jagger, Ringo Starr, Elton John et tant d’autres.

S’adressant au Guardian il y a six semaines, elle a expliqué qu’elle souhaitait que l’on se souvienne d’elle comme de la reine du rock’n’roll et comme d’une figure inspirante pour les femmes.

On lui a également demandé de citer un trait de caractère qu’elle déplorait chez les autres, ce à quoi elle a répondu : "Trop souvent, les gens ont essayé de prendre des décisions à ma place. L’idée que j’avais besoin de cela était une grosse erreur".

Elle a ensuite admis qu’elle avait "toujours eu le béguin pour Mick Jagger" et qu’elle avait "adoré" sa tournée avec les Rolling Stones.