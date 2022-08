"Cher Connard" de Virginie Despentes : le trash distillé avec élégance

Les personnages évoluent au fil du roman, beaucoup d’échanges tournent autour de l’addiction, point commun entre nos deux protagonistes. Despentes ose le rapprochement entre Rebecca, la féministe et Oscar, le salaud présumé. Tranquillement, ils lâchent les armes de la joute agressive pour échanger vraiment sur les thèmes qui nous traversent et nous divisent : réseaux sociaux, covid, âgisme et cette envolée sur les féminicides : “Imagine qu’à la place des femmes qui sont tuées par les hommes, il s’agisse d’employés tués par leurs patrons. L’opinion publique se raidirait davantage. Tous les deux jours, la nouvelle d’un patron qui aurait tué son employé. On dirait, ça va trop loin. On doit pouvoir aller pointer sans risquer d’être étranglé ou criblé de coups ou abattu par balles. Si tous les deux jours, un employé tuait son patron, ce serait un scandale national. Pense à la gueule des gros titres : le patron avait déposé trois plaintes et obtenu un ordre d’éloignement mais l’employé l’a attendu devant chez lui et l’a abattu à bout portant. C’est quand tu le transposes que tu réalises à quel point le féminicide est bien toléré. Les hommes peuvent te tuer. Ça flotte au-dessus de nos têtes. On le sait.”