Chèque mazout : "Près de 50% des Belges font des demandes par papier, ça explique en partie les retards"

Des carburants à des prix hors de contrôle ? Diesel, essence ou encore mazout, les prix de ces produits restent très élevés malgré les interventions et les aides. Sur le plateau de QR l’actu, Olivier Neirynck, directeur technique de la Brafco, la fédération des négociants en combustibles et carburants répond à vos questions.

Prix du baril et prix à la pompe ?

Le prix du baril ne semble plus s’aligner sur les prix réclamés au consommateur. Alors y a-t-il des intermédiaires qui profitent de la crise ? Olivier Neirynck explique la disparité entre le prix du baril et le prix public est lié au taux de change entre le dollar et l’euro : "Le prix du baril a effectivement diminué mais l’euro a également diminué face au dollar or tous les échanges pétroliers se font en dollar. Nous sommes donc pénalisés au niveau du brut mais aussi au niveau des produits finis. Par ailleurs, la demande est forte pour le diesel. C’est aussi cela qui justifie ce prix élevé à la pompe".

Retour au prix d’avant ?

Peut-on espérer une baisse significative des prix et un retour du prix du diesel comme nous l’avons connu en 2021 ? Pour le directeur technique de la Brafco il y a peu de chance que ça arrive à courte échéance : "Le retour du diesel à 1,30 euro relève de l’improbable. Par contre, un diesel à 1,70, c’est du domaine du possible. Les cotations sont à la baisse. Sauf élément géopolitique important de nature à déstabiliser encore le marché, on pourra retrouver des prix raisonnables. Quant à l’essence, elle est déjà descendue en dessous de 1,70 euro mais elle a dû subir 4 cliquets positifs qui ont fait augmenter les prix".

Cliquet inversé ?

Actionner le cliquet inversé n’est pas à l’ordre du jour commente Olivier Neirynck : "Le 19 mars, nous avons connu une grosse diminution des accises de 17,5 centimes aussi bien pour le diesel que pour l’essence. En compensation, le gouvernement prévoyait de réaugmenter les accises dès que le prix descendait en dessous d’1,70 euros. Le cliquet inversé n’est pas sur la table du gouvernement. Il y a encore une possibilité par contre, de diminuer les accises de près de 10 centimes le litre pour arriver au plancher européen mais le gouvernement ne souhaite pas l’appliquer à ce stade".

Fin des hydrocarbures ?

Pour le directeur technique de la Brafco, il semble clair que l’on pourra se passer un jour des hydrocarbures : "Le secteur pétrolier travaille pour proposer des produits renouvelables. Le HVO est déjà commercialisé en Belgique malheureusement son taux d’accises est beaucoup trop élevé. Le ministre des finances doit diminuer ces accises pour permettre au consommateur de faire le choix entre un carburant fossile et du HVO".

TVA à 6% sur le mazout ?

Pourquoi ne bénéfice t-on pas d’une TVA à 6% sur le mazout comme sur le gaz et l’électricité ? En fait, notre pays est un cas particulier avec une politique tarifaire réglementée. Et si nous avons un taux d’accises faible, nous avons en contrepartie une TVA à 21%. "Abaisser la TVA à 6% comme pour le gaz et l’électricité, impliquerait une sérieuse augmentation par rapport à l’Europe, une augmentation des accises et donc la perte de gain obtenue sur la diminution de la TVA" explique Olivier Neirynck.

Retard du chèque mazout

A entendre la Brafco, le retard de paiement des chèques mazout est imputable aux très nombreuses demandes papier : "Près d’un belge sur deux effectue sa demande de chèque mazout par papier. C’est très lourd au niveau administratif et cela engendre aussi beaucoup plus d’erreurs".