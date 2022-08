Chèque mazout de 225€ : "J'ai reçu 32 fois le même courrier suite à un bug du SPF Economie !"

C'est une situation cocasse que vit depuis plusieurs jours Freddy, habitant de Fontaine-l'Évêque, dans le Hainaut.

Comme plusieurs milliers de Belges, il a entré sa demande en ligne pour obtenir le fameux "chèque mazout", une allocation de 225 euros destinée aux ménages belges qui se chauffent au mazout ou au propane en vrac. Sa demande de prime a bien été enregistrée par le SPF Economie. Et cette information lui a été transmise non pas dans un seul courrier, mais bien via 32 lettres ! "Le 4 juillet j'ai reçu deux lettres. Le lendemain, là j'en ai reçu huit. Et ça n'a fait qu'augmenter ! Ce lundi, il y en avait 19 dans ma boite aux lettres. Et j'ai encore reçu du courrier hier, à chaque fois, le même papier me disant que ma demande a bien été enregistrée". Et sa voisine est dans le même cas.

Un bug du côté du SPF Economie

Freddy et sa voisine ne seraient pas les seuls dans cette situation. Le SPF Economie nous a confirmé, via communiqué, qu'un problème d'impression a bien été constaté la semaine dernière pour environ 1200 demandes de citoyens. "Ce chiffre est à relativiser par rapport aux 180.000 demandes introduites à ce jour. Cela impacte en effet moins d’un pourcent des demandes (0.67%)". Un problème qui, depuis, a pu être identifié et résolu, nous affirme-t-on.

"Si j'ai autant de primes que de lettres, je vais avoir ma citerne bien remplie !"

Freddy est plein d'espoir : "Maintenant si j'ai la prime proportionnelle au nombre de lettres reçues, elle va être belle !". Alors, est-ce que sa boutade se confirme ? Malheureusement non. Chaque ménage qui en fait la demande, recevra bien un seul chèque de 225 euros.