Chèque énergie, certificat d'absence, pension des conjoints aidants : les dernières mesures approuvées par la Chambre

Des mesures sont également prévues pour les entreprises et les indépendants: possibilité de report de paiement cotisations sociales et d'impôt, mise en place d'un chômage temporaire 'énergie', d'un moratoire sur les faillites et mise des droits d'accise gaz/électricité au minimum européen pour les mois de novembre et décembre.

Pour le chômage temporaire, le travailleur recevra 70% de sa rémunération, à l'instar de ce qui se pratiquait lors de la crise Covid.

Le texte approuvé intègre également une proposition socialiste relevant temporairement les seuils d'insaisissabilité.