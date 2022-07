Chèque de 225€ pour votre mazout (ou propane) de chauffage : voici comment introduire votre demande

Concrètement, le SPF Économie se chargera du paiement du chèque et a développé un outil en ligne à cet effet ainsi qu’une explication didactique de la procédure pour les ménages. Avant de compléter le formulaire, il faut se munir de sa facture d’achat de mazout (ou de propane), de sa carte d’identité ou de son smartphone. Ensuite, il faut entrer dans un navigateur internet l’adresse URL chequemazout.economie.fgov.be (notez que ce jeudi midi le site est extrêmement lent en raison des nombreuses demandes). Il faut alors choisir entre deux types de demandes : soit pour un logement individuel, soit pour une copropriété. C’est alors qu’il faut s’identifier, soit avec la carte d’identité et un lecteur eID, soit via Itsme. Des tut

Sur l’écran suivant devraient s’afficher votre numéro de registre national, votre nom, votre prénom et votre adresse. En cas de déménagement récent, il faut le préciser. Ensuite il faut introduire son numéro de compte bancaire et les informations reprises sur sa facture. Il faut aussi joindre les scans de la facture et de la preuve du paiement. On peut ajouter des remarques avant d’envoyer la demande. Vous devriez avoir enfin une confirmation à l’écran que votre demande a bien été introduite.

Le SPF Economie propose également plusieurs tutoriels disponibles sous ce lien.

Vous pouvez également imprimer le formulaire à compléter ou le demander à votre distributeur.

Renvoyez-le dûment complété au SPF Economie par courrier recommandé jusqu’au 10 janvier 2023 inclus à l’adresse postale suivante :

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Direction générale de l’Energie – Cellule prime Mazout 225 euros

Boulevard du Roi Albert II 16

1000 Bruxelles

Attention ! Il existe 2 types de formulaires selon votre type de logement