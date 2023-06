Chenilles, pucerons, cochenilles… Nos méthodes douces pour les éloigner

Connaissez-vous ce joli papillon qu’est Thaumetopoeo pityocampa ? Voici un nom qui ne vous dit sans doute rien ! Il s’agit du papillon que donne une chenille fort peu appréciée, la chenille processionnaire, ce qui signifie qu’elle se déplace en file indienne.

Une chenille d’une teinte brun foncé ponctuée de tache rougeâtre. Très velue et couverte de poils urticants on la rencontre surtout au sein des pinèdes et des chênaies. Elle prospère principalement la nuit au profit des zones éclairées. L’enrésinement de parcelles et le réchauffement climatique favorisent sa progression. La chenille consomme les aiguilles de pins et peut provoquer de gros dégâts, sans nécessairement provoquer le dépérissement de l’arbre. On a rencontré principalement dans les régions du sud de l’Europe où l’on trouve plus de pinèdes, mais la chenille processionnaire du chêne, elle se trouve plus au nord.

Le gros problème, ce sont ces poils urticants, tant pour les humains que pour les animaux. Dès qu’elle se sent menacées, la chenille projette des micropoils qui comportent de minuscules dards empoisonnés qui libèrent une toxine dans l’organisme des personnes ou animaux atteints. En résulte souvent d’importantes réactions allergiques au niveau des mains, des bras, du cou ou du visage, mais aussi des troubles oculaires ou respiratoires.



Comment lutter ?

Chaque chenille ou papillon doivent faire face des ennemis naturels : virus, champignon, insectes prédateurs, oiseaux, rongeurs.

Ici encore, si vous favorisez la biodiversité au sein de votre jardin, en y installant notamment des nichoirs à mésanges, sachez que ce charmant oiseau peut contrôler les chenilles processionnaires. Il en est de même avec les chauves-souris qui chassent les papillons adultes et régulent la population.



A défaut, l’installation de pièges peut être envisagée. A base phéromones sexuelles de synthèse, suspendu dans les arbres, ce piège attire les papillons mâles.

On peut aussi pulvériser des biotoxines. Et sachez encore que la proximité de bouleaux dont l’odeur aurait un effet répulsif sur la processionnaire !