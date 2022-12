Chen sur le plan anti-Mbappé des Anglais : "Anticiper", "couverture" et "éviter qu’il ne se retourne" sont les mots-clés

Angleterre – France, c’est l’affiche du dernier quart de finale de cette Coupe du monde. Un duel entre deux pays qui aiment se détester et qui aura son importance puisque le perdant dira au revoir à ses rêves de titre. Depuis quelques jours, les médias anglais évoquent un plan anti-Mbappé avec Walker comme pièce maîtresse pour tenter de battre la France.

Intenable depuis le début du Mondial, l’attaquant du PSG est d’ailleurs l’actuel meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations. Alors y a-t-il vraiment un moyen de stopper le Français ? Xavier Chen a tenté de répondre à la question au micro de Jérôme Helguers.

"C’est très douloureux quand je vois les backs actuels jouer contre Mbappé aujourd’hui. Donc oui, on compatit", admet d’emblée l’ancien arrière droit de Malines.

Pour Chen, le plus important, c’est d’éviter de laisser l’arrière droit en un contre un et toujours assurer la couverture : "Il faut à mon avis toujours partir de l’idée qu’en un contre un, il va toujours passer à un certain moment du match. Il faut alors avant tout essayer de minimiser les dégâts. Si on se base sur ce postulat-là, ce qui est clé, c’est qu’il y ait systématiquement, du moins le plus possible, une double couverture du milieu défensif le plus proche et également une couverture du défenseur central qui se trouve derrière le back droit. Il faut qu’il y ait une bonne communication entre le back et le milieu défensif avec par exemple le back qui prendrait à chaque fois l’extérieur et le milieu qui viendrait couper lorsque Mbappé prend l’intérieur".

Lancé, Mbappé est un des joueurs les plus rapides, si pas le plus rapide, il est donc indispensable d’essayer de l’empêcher de prendre de la vitesse : "Le mieux face à ce genre de joueur, c’est d’éviter qu’il ne se retourne. C’est évidemment d’être le plus court sur lui. Soit pouvoir idéalement anticiper, ce qui est le plus compliqué, soit du moins être suffisamment proche au moment où il reçoit le ballon pour pouvoir éviter qu’il ne se retourne et éviter qu’il ne vienne pleine vitesse face à vous. Sauf que lui, avec sa vitesse, son intelligence et son positionnement, il va très vite comprendre que si on essaye d’anticiper, il va prendre la profondeur. Donc c’est extrêmement compliqué mais l’idéal c’est qu’il se retrouve dos au jeu, qu’il ne puisse pas se retourner et qu’il doive jouer en retrait".

L’aspect moins tactique et plus physique peut également être étudié pour sortir Mbappé du match mais pour Xavier Chen, ce n’est pas la solution : "Evidemment il y a les fautes mais c’est toujours un jeu dangereux parce que se prendre une carte jaune tôt dans la partie, ça peut vous mettre vous-même hors du match. Je ne le connais pas personnellement mais de ce qu’on voit dans les interviews, dans la façon dont il répond, mentalement je pense qu’il est très fort. Donc je ne pense pas que ce soit quelqu’un qui va être déséquilibré par des provocations quelles qu’elles soient".

La formule magique anti-Mbappé ne semble donc pas exister. Une chose est sûre, Kyle Walker aura sans doute vécu des samedis soirs plus calmes que celui qu’il s’apprête à vivre.