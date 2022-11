Chemins de Liberté, un livre et un coffret 4 CDs d'Yves Duteil

À chaque page, des souvenirs musicaux lui sont revenus et c’est alors que l’idée d’accompagner le livre des titres qui ont rythmé son histoire est venue. Il les a donc compilés dans un coffret de 4 cds. En tout, 75 chansons dont 16 versions inédites de ses plus grands succès pour revisiter son répertoire, son histoire. Un hommage à 50 ans d'une belle carrière.



"Quand j'ai commencé à l'écrire, je ne savais vraiment pas où j'allais en fait. J'ai commencé à écrire et ça a été au fil de la plume et puis c'est devenu une auto-biographie mais en même temps à la fin de l'écriture c'est devenue une audio-biographie parce que on s'est rendu compe en relisant les épreuves du livre que à chaque page il y avait une chanson. Chacune de nos aventures ou nos mésaventures faisait émerger une chanson" .



Ecoutez l'intégralité de l'interview qu'il nous a consacrée.